Зеленський нагородив двох полковників медичної служби: врятували не одну сотню життів як військових, так і цивільних

Зеленський нагородив двох полковників медичної служби: врятували не одну сотню життів як військових, так і цивільних

Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців Збройних Сил України, 15 бійців Національної гвардії України та шість військовослужбовців Головного управління розвідки.

Президент України Володимир Зеленський підписав і декілька важливих указів.

Про це у черговому відеозверненні проти ночі 12 квітня заявив український президент Володимир Зеленський.

Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців Збройних Сил України, 15 бійців Національної гвардії України та шість військовослужбовців Головного управління розвідки.

"Звання Героя України присвоєно пʼяти військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема двом полковникам медичної служби: Івчуку Віктору Михайловичу – завдяки його діям було врятовано не одну сотню життів у Маріуполі. Як військових, так і цивільних, Слєсаренку Олександру Петровичу – завдяки його діям у місті Чернігові було забезпечено надання медичної допомоги понад чотирьомстам п'ятдесятьом військовослужбовцям та більш як шестистам цивільним. Вдячний усім нашим героям!", - підкреслив очільник української нації.

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