Зеленський нагородив орденом українку, яка отримала математичного "Нобеля"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 13 липня підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.

Президент подякував науковиці, зокрема й за те, що під час вручення медалі вона говорила про розв'язану Росією війну.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Це дуже вагома і престижна відзнака. Її називають Нобелівською премією з математики. Українка, пані В’язовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль. Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, Марина В’язовська запропонувала дуже сильні ідеї і допомогла вирішенню також пов’язаних задач", – розповів Зеленський.

"Сьогодні я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще за те, що вона допомагає всім нам, всім українцям захищати нашу свободу і незалежність. Зокрема, і під час вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математики у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну Росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів", – сказав президент.

Він також поінформував, що В'язовська навчалася в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел.

"І я вірю, що настане той день, коли Марина В’язовська зможе повернутися в Україну й викладати тут", – наголосив глава держави.

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