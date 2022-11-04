Зеленський нагородив радника Байдена орденом князя Ярослава Мудрого

Радника президента США з питань національної безпеки відзначено нагородою за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

У п'ятницю, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський вручив Джейку Саллівану, радникові президента США Джо Байдена, орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Під час вручення нагороди Зеленський подякував Саллівану за підтримку нашої країни в складний для нас час.

У повідомленні йдеться, що радника з питань національної безпеки США нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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Радник президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Володимир Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом "За заслуги" III ступеня.

До 2008 року, коли в Україні було засновано орден Свободи, орден князя Ярослава Мудрого був найвищою державною нагородою для іноземців.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван у Києві наголосив, що його країна докладе усіх зусиль, щоб допомогти ЗСУ звільнити усі окуповані РФ українські території.

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