Зеленський наклав вето на закон про е-декларування: "Обмеження неприйнятні"

Глава держави наголосив, що закон повинен бути проголосований із правкою про відкритий доступ до декларацій.

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Радою закон про відновлення електронного декларування, який водночас залишав декларації чиновників закритими.

Про це сам глава держави повідомив у зверненні 12 вересня.

"Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що із цією головною правкою закон про е-декларування має бути проголосований: "Бажано – швидко".

Зеленський заявив, що наклав вето на закон про е-декларування: відеозвернення

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала про повернення е-декларування чиновників, однак провалила голосування за правку про відкритий доступ до декларацій.

Згодом джерела ЗМІ у владі повідомили, що Зеленський може ветувати закон про повернення електронного декларування.

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