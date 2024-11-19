Зеленський налагоджує співпрацю з командою Трампа: кого відправить на переговори

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідає США для переговорів з командою Дональда Трампа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави заявив, що українська сторона налагоджує контакти з командою Трампа.

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"Контакти з Дональдом Трампом у мене були. Я розумію лише прямі контакти між президентами. Що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси, які звучать у ЗМІ, я не сприймаю. Що стосується процесу налагодження контакту між нашими командами, впевнений, він буде", – сказав Зеленський.

Також він підтвердив інформацію про відрядження керівника Офісу президента Андрія Єрмака до США. "Що стосується відрядження (до США – Ред.) керівника Офісу президента, воно буде", – заявив президент.

Раніше ми писали, чому Трамп мовчить про дозвіл Україні завдавати ударів по РФ.

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