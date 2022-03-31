Зеленський: "Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії"

Зеленський: "Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії"

Президент застеріг ЄС, що "прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь".

Президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС та НАТО надати українським військовим ту зброю, яка спроможна зупинити наступ Росії.

Про це голова держави сказав під час свого виступу перед парламентом Бельгії 31 березня.

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"Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи, за свободу якої вони і воюють, ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії – значить наступ тиранії. Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю – ми говоримо про те, що дійсно потрібно. І що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що українські захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом із тими, хто намагається знищити українців.

"Наші захисники гідні всього того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом Європейського Союзу. Бо якщо вони програють, якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь", – заявив президент.

Нагадаємо, 30 березня Зеленський виступив перед парламентом Норвегії та закликав надати Україні протикорабельну зброю – ракети HARPUN, протиповітряні системи – NASAMS, а також засоби ураження бронетехніки, артилерійських систем.

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