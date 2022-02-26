Зеленський: Настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС

Зеленський: Настав вирішальний момент, щоб закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС

Очільник української держави обговорив героїчну боротьбу українців проти російських окупантів з головою Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нинішніх складних умовах, на тлі російської агресії, повинне бути остаточно ухвалено рішення про членство України в Євросоюзі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з головою Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - написав Зеленський.