Зеленський назвав ім'я політика, від якого залежить план перемоги України

Важливою також є думка й інших союзників України, наголосив президент.

Рішення щодо плану перемоги України у війні безпосередньо залежить від чинного президента США Джо Байдена. Адже є пункти, які безпосередньо стосується від Вашингтона

Про це під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент Володимир Зеленський.

"Щодо плану перемоги, то хотілося б все ж таки бути послідовною людиною. Всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом США Джо Байденом, оскільки здебільшого рішення щодо плану залежить саме від нього", - заявив український лідер.

Разом з тим Зеленський наголошує, що також рішення залежить й від інших союзників Києва. Втім, вищезгаданий план передбачає пункти, які безпосередньо пов'язані саме з "позитивною волею та підтримкою" Сполучених Штатів Америки.

"Дуже надіюсь, що він підтримає цей план. Увесь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, план розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".

Пізніше представник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що США ознайомились з "елементами" плану перемоги Зеленського. У Вашингтоні вважають, що "немає жодних засобів, які, зрештою, самі по собі були б чарівною паличкою, яка мала б вирішальне значення в цьому конфлікті".

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