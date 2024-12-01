Зеленський назвав ім'я політика, який має вплив на запрошення України до НАТО

Українська сторона хотіла б рекомендацій від міністрів щодо запрошення до Альянсу.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена ще може встигнути наблизити запрошення України до НАТО. Втім, лідери Альянсу позитивно ухвалять лише консолідований сигнал.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів.

Глава держави висловив сподівання, що зустріч на рівні очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі може стати вікном можливостей для України. Київ хотів би рекомендацій від міністрів щодо запрошення до Альянсу.

"Але ілюзій немає. Є ті ж скептичні країни, і США на сьогоднішній день входять, на жаль, до цього списку. Не знаю, чи рекомендуватиме Байден. Але наскільки мені відомо бачення держсекретаря Блінкена позитивніше. Але є німецька сторона, угорська", - наголосив Зеленський.

Лише консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий усіма лідерами НАТО, висловився президент. Втім, наступного тижня буде не остання нагода для України і в будь-якому випадку треба розраховувати на наступні кроки.

"Є два місяці у чинної влади США. Вона має вплив на тих небагатьох європейських скептиків. Я не бачу і більшість країн НАТО не бачать ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення", - додав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, за словами Володимира Зеленського, Україна не визнає окупацію своїх територій заради членства в НАТО. Адже не може бути запрошена до Альянсу лише частина територій країни.

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