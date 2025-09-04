Зеленський назвав єдину умову, за якої Кремль погодиться на мирний договір

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Російська Федерація не зацікавлена в укладенні мирного договору. Кремль може погодитися на нього лише після серйозної військової поразки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Le Point.

"Вона (Росія - Ред) цього не хоче — це очевидно. Ми всі повинні усвідомлювати її цілі, тим більше, що Путін зараз у досить комфортній ситуації. Він має абсолютну владу… Він утримує своє життя, чіпляючись за владу. Він не звертає уваги на економіку. Звісно, ресурси у нього є”, - висловився український лідер.

З його слів, наразі міжнародного тиску на Росію поки недостатньо. І не лише тому, що “санкції обходять”.

"Деякі наші партнери заявляють, що хочуть боротися з агресором, а потім ми бачимо їх у Китаї. Вони обіймаються, тиснуть руки, навіть якщо ці руки в крові. Саме тому Путін не відчуває серйозної загрози", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки принесуть не мир, а спонукатимуть Росію до нової хвилі агресії. У разі втрати Донбасу під загрозою опиняться міста Харків і Дніпро. Свої думки український лідер пояснив тим, що саме так сталося 2014-го, коли РФ захопила Крим, а вже потім використовувала анексований півострів як плацдарм для наступу на півдні України.

Зауважимо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров цинічно заявив, мовляв, Москва вважає пріоритетним «врегулювання української кризи мирним шляхом». Окрім того, додав він, Кремль нібито очікує на продовження мирних переговорів з Києвом.

