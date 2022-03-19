Зеленський назвав країни, перед парламентами яких виступить із промовами найближчими днями

Зеленський назвав країни, перед парламентами яких виступить із промовами найближчими днями

Україна залучається підтримкою в боротьбі проти російської агресії.

Задля залучення підтримки президент України Володимир Зеленський продовжить виступати перед парламентами інших країн, щоб якнайшвидше завершити війну, яку розпочала Росія.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні вночі 19 березня.

"Найближчими днями продовжу звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави. Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що "змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок".

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