Зеленський назвав країни, які проти вступу України до НАТО

За його словами, США, Угорщина, Словаччина та Німеччина не підтримують інтеграцію України до Альянсу.

Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина та Словаччина виступали проти вступу України до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"США, Угорщина, Словаччина, Німеччина – вони були щирі та не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова. І мені здається, тут немає секретів, що це ті чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО", – каже глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна наполягає на наданні їй гарантій безпеки, поки її не візьмуть до НАТО.

Раніше президент Зеленський різко відповів кандидату у президенти Польщі, який "не бачить Україну у ЄС і НАТО".

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