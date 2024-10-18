Зеленський назвав країну-партнера, в якій існує скепсис щодо вступу України в НАТО

Україна наблизилася до порозуміння щодо євроатлантичної інтеграції в переговорах із США.

У Німеччині існує скептичне ставлення, що можливого вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання щодо майбутнього України в НАТО.

"Для мене дуже важлива німецька позиція. Вона важлива, тому що, я вважаю, на сьогодні скепсис залишився у німців”, - зазначив він.

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Водночас президент наголосив, що Україна наблизилася до порозуміння щодо цього питання в переговорах із США.

“Ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Я вважаю, що ми ближче, набагато ближче", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що запрошення України до НАТО зміцнило б дипломатичні шляхи держави до закінчення війни.

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