Зеленський назвав можливим закінчення війни 2025 року

Україна прагне і зробить все можливе, щоб війна закінчилася вже 2025 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на безпековій Мюнхенській конференції.

"Тому дуже важливо протягом місяця підготувати основу безпекових гарантій, щоб надати їх президенту США, знайти час для спільних зустрічей, для створення спільного плану, покласти його на стіл Путіну. Президент Трамп сильний, він може це зробити, запровадити санкції, будь-яким чином як забажає. А після цього ми зупинимо війну 2025 року, така мета, такий наш план", - сказав президент.

Зеленський додав, що "також обов'язково є важливою роль країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки". На його погляд, президент США Дональд Трамп хоче швидкого закінчення війни.

Раніше Зеленський закликав Європу до єдності, щоб зупинити збройну агресію Росії. Більше про це читайте у новині.

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