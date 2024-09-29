Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США

Зеленський припустив, що його зустріч з Трампом вплинула на збереження двопартійної підтримки України Сполученими Штатами.

Україна зберегла двопартійну підтримку США і це – найголовніший результат візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів.

Про це заявив сам глава держави в інтерв'ю Fox News.

Зеленський припустив, що його зустріч з Трампом також вплинула на збереження цієї підтримки.

"Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом – усе це про єдність Сполучених Штатів. І я вдячний усім цим людям, яких перелічив", – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський здійснив візит до США. 25 вересня він виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН. У четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії.

Також він зустрівся у Білому домі з чинним президентом Джо Байденом, а також з віцепрезиденткою, кандидаткою у президенти Камалою Гарріс.

На завершення у Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, на якій представив свій “план перемоги” у війні.

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