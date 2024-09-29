Зеленський назвав найважливіший результат свого візиту до США

Зеленський припустив, що його зустріч з Трампом вплинула на збереження двопартійної підтримки України Сполученими Штатами.
Україна зберегла двопартійну підтримку США і це – найголовніший результат візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів.
Про це заявив сам глава держави в інтерв'ю Fox News.
Зеленський припустив, що його зустріч з Трампом також вплинула на збереження цієї підтримки.
"Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом – усе це про єдність Сполучених Штатів. І я вдячний усім цим людям, яких перелічив", – сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський здійснив візит до США. 25 вересня він виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН. У четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії.
Також він зустрівся у Білому домі з чинним президентом Джо Байденом, а також з віцепрезиденткою, кандидаткою у президенти Камалою Гарріс.
На завершення у Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, на якій представив свій “план перемоги” у війні.
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ГАРРІС VS ТРАМП: хто буде КРАЩИМ ДРУГОМ для України