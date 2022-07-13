Зеленський назвав п’ять складових тактики Росії у війні проти України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що однією зі складових тактики російських військ у війні проти Україні є застосування артилерії по житлових районах мирних міст.

Решта складових тактики Росії – ракетні обстріли, економічний шок, депортація та пропаганда.

Про це Зеленський сказав у зверненні до Південної Кореї 13 липня.

"Перший тактичний пункт (Росії – ред.) – артилерія. Бере в заручники наші міста. Російська армія організує свій наступ так, щоб її гармата і реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст", – розповів глава держави.

За його словами, саме це було метою окупантів навесні, коли вони рухались від північного кордону України до Києва, щоб мати можливість або знищити столицю з артилерії, або шантажувати державу таким знищенням.

"Українська армія вибила росіян з північних територій. Але окупанти залишаються на сході та півдні нашої країни, і будують свій наступ так само, щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності систем залпового вогню були звичайні будинки", – наголосив президент.

Другим пунктом російської тактики Зеленський назвав ракети. Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 2960 ракет. Головною їхньою ціллю були цивільні об’єкти.

"Тактика Росії направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст, щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", – наголосив глава держави.

Він додав, що третім пунктом російської тактики є депортація.

Четвертим пунктом президент назвав економічний шок. Як приклад він навів ситуацію на Шрі-Ланці, де зростання цін на їжу і пальне спричинило соціальний вибух. Зеленський наголосив, що Росія блокує експорт українського зерна, і це призводить до продовольчої кризи.

П'ятим пунктом російської тактики глава держави назвав пропаганду.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що російське командування зніматиме зі зберігання старе радянське озброєння, щоб продовжувати воювати за наказом президента Володимира Путіна.

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