Зеленський назвав перший крок до завершення війни з Росією: деталі

Зеленський зазначив, що домовленість між Москвою та Києвом про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі стала б важливим кроком до деескалації конфлікту.

Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази війни із Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що глава держави заявив: припинення РФ повітряних атак на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна могло б прокласти шлях до переговорів про припинення війни. За його словами, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що, можливо, Москва готова припинити війну.

"Ми побачили під час першого (Мирного - Ред.) саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню (російську - Ред.) енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", - висловився президент.

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Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО, додав Зеленський. Окрім того, він заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди "земля в обмін на мир", яка передбачає прийняття України в НАТО в обмін на відмову від територій, які зараз утримуються Росією.

"Очевидно, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а скоріше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим з них є НАТО", - наголосив президент.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні під час бізнес-форуму БРІКС у Москві. З його слів, нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.

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