Зеленський назвав питання номер один на переговорах з Блінкеном та Остіном

Зеленський назвав питання номер один на переговорах з Блінкеном та Остіном

Допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів Америки, які вчора прибули у Київ, – держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

Про це 25 квітня у відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Наші переговори з ними були достатньо довгими – понад три години – і змістовними. Обнадійливими і, що важливо, результативними... Узгодили з американською стороною подальші кроки для зміцнення Збройних Сил України, задоволення всіх пріоритетних потреб нашої армії. Серед іншого це стосується й підготовки до великої міністерської зустрічі в Німеччині у вівторок – зберуться сорок міністрів оборони держав-партнерів. Ключове питання – захист України, захист свободи на сході Європи", - зазначив він.

Президент України також висловив подяку народу США та особисто президенту Байдену за потужну й щиру підтримку, яка посилюють не лише нашу державу, а й демократію загалом.

"Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі", - наголосив Зеленський.

Також читайте Стало відомо, коли Байден планує призначити нового посла США в Україні

Варто зазначити, що ввечері 24 квітня до України з робочим візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін. Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорили питання військової фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: