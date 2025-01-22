Зеленський назвав політика, від бажання якого залежить членство України в НАТО

Україну не бажають бачити в НАТО чотири країни - це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Словаччина і Угорщина. Втім, вплинути на те, чи вступить країна до Альянсу, залежить від американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі.

"Більшість країн Альянсу підтримують членство України в НАТО, але чотири країни - не підтримують. Втім, у всіх цих країни все залежить від Сполучених Штатів. Просто країни завжди хочуть бути лідерами. Але питання НАТО конкретно залежить від США і від позиції президента. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, то вона буде в НАТО. Всі будуть "за". Якщо Трамп не буде готовий бачити Україну в НАТО, її там не буде", - висловився глава держави.

За його словами, спочатку деякі держави вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.

"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", - сказав Зеленський.

США та Німеччина мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО і вели діалог з росіянами з цього питання. Однак, ймовірно, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленості з РФ, наголосив Зеленський.

"Трамп насолоджується його товариством і вважає його затято відданим хлопцем, але він ніколи не чинив якогось значущого впливу на політику... Він, звісно, не запропонує нічого, що відхилялося б від того, на чому зупинився Трамп", - сказав один із колишніх співробітників Ради національної безпеки.

При цьому Болтон побоюється, що на майбутніх переговорах Трамп може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві, "тому що, як мені здається, Путін знає, як грати з Трампом", а Келлог навряд чи стане захистом від впливу Путіна.

"Він просто робитиме те, що накаже йому Трамп. Він може протестувати, але Трамп вибрав Келлога не за його незалежне судження", - сказав Болтон.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його призначили посланником з питань України на підставі запропонованого ним мирного плану, який радив відкласти прийняття України в НАТО і зняти з Росії деякі санкції в обмін на підписання мирної угоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

Читайте також:

Нові обличчя України в ООН І НАТО - призначення від Зеленського