Яку помилку зробила Україна і хто має вплив на Путіна: найцікавіше з інтерв'ю Зеленського Fox News

Президент України Володимир Зеленський 28 січня дав ексклюзивне інтерв'ю американському ведучому Шону Ханніті на телеканалі Fox News. У розмові глава держави згадав початок війни з РФ та роль чинного президента США Дональда Трампа в її закінченні.

ТСН.ua зібрав головне із розмови з українським лідером.

Роль Трампа у досягненні миру

Зеленський висловив думку про те, що новообраному президентові США Дональду Трампу під силу переконати диктатора РФ Володимира Путіна. Головне, аби а американського колеги було бажання.

"Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він (Трамп - Ред.) був на боці справедливості, на боці України", - заявив Зеленський.

Безпекові гарантії

Мирна угода має бути більше, ніж просто формальні зобов’язання на папері, наголосив український лідер. Офіційний Київ наполягатиме на реальних гарантіях безпеки. Втім, вони мають бути спільними - США і Європи.

"На жаль, Путін не боїться Європу. Тому непотрібні саме такі гарантій безпеки", - висловився Зеленський.

Відмова Байдена в допомозі

Вашингтон відмовся допомогти Україні зброєю перед повномасштабним вторгненням Путіна. За словами Зеленського, він особисто попросив тодішнього президента Джо Байдена вжити превентивні дії - як от санкції проти Москви, адже війська РФ скупчувалися на кордонах. Відмовили у Білому домі допомогти зі зброєю, а пообіцяли надати, "якщо" Росія вторгнеться.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, але вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, а ми воювали самі", - розповів президент.

Ядерна зброя

Президент розповів, що говорив з Дональдом Трампом про помилку, яку колись зробила Україна. Йдеться про те, що країна віддала ядерну зброю, що мала, та підписала Будапештський меморандум.

"Ніхто (з підписантів меморандуму – Ред.), насправді, не підтримав нас, всім було на нас начхати", - заявив Зеленський.

Окупація України

Президент повідомив, що українським Збройним силам вдалося відвоювати 50% території, яку окупаційна армія захоплювала від початку повномасштабного вторгнення - від лютого 2025-го. Втім, він зауважив, що Україна прагне добитися справедливого завершення цієї війни та не визнає російську окупацію своїх земель.

"Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - висловився український лідер.

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