Зеленський назвав позитивний результат переговорів зі США в Саудівській Аравії

Український президент нагадав, що від самого початку підтримував позицію США про безумовну тишу.

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії, яка повинна відбутися 24 березня, принесе позитивний результат, якщо наблизить повне припинення вогню.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом.

"Я думаю що було б добре щоб зустріч закінчилась якимось результатом, який наблизить нас до повного припинення вогню. Ми цього хочемо. Ми будемо готові бути дуже швидкими та предметними", - сказав він.

Український президент нагадав, що від самого початку підтримував позицію США про безумовну тишу, і зазначив, що проблема зовсім не пов’язана із бажанням української сторони.

"Ми не будемо проти будь-якого формату та кроків до безумовного припинення вогню", - додав Зеленський.

За його словами, першим кроком у цьому напрямку може бути тиша в небі або умови, які проговорював президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови.

"Він [Дональд Трамп] мені передавав, про що вони говорили з Путіним - щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичних об'єктах та іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання щодо іншої цивільної інфраструктури - яка кількість об'єктів, що саме. Тому я думаю що наша технічна команда буде готова зі списком об'єктів і напрямків", - повідомив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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