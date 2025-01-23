Зеленський назвав причину, чому Путін не хоче закінчувати війну

Російський президент-диктатор Володимир Путін не має бажання закінчувати війну, яку він розпочав в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg.

"Він не думає про людей. Для нього ці люди (втрати Росії - Ред.) – ніщо. В нього ціль – не дати Україні жити вільно. Це надважливо для нього, зруйнувати нашу незалежність. Це його ціль, я вважаю, що це ціль всього його життя", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, чи відмовиться від територій в обмін на мир. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

Читайте також: