Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський назвав причину, чому Путін не хоче закінчувати війну

Зеленський назвав причину, чому Путін не хоче закінчувати війну

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Навіть великі втрати армії не зупиняють "фюрера".

Російський президент-диктатор Володимир Путін не має бажання закінчувати війну, яку він розпочав в Україні. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Bloomberg.

"Він не думає про людей. Для нього ці люди (втрати Росії - Ред.) – ніщо. В нього ціль – не дати Україні жити вільно. Це надважливо для нього, зруйнувати нашу незалежність. Це його ціль, я вважаю, що це ціль всього його життя", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, чи відмовиться від територій в обмін на мир. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

Читайте також:

Уперше! Трамп озвучив мету зустрічі з Путіним! Зеленський уже відповів?!

Уперше! Трамп озвучив мету зустрічі з Путіним! Зеленський уже відповів?!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація