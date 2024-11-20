Зеленський назвав причину, за якої Україна може програти війну

Наразі рішення про закінчення війни залежить від диктатора РФ Володимира Путіна. Втім, ще більше залежить від Сполучених Штатів Америки і її допомоги Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це (рішення про припинення цієї війни - Ред. )залежить від Путіна. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну. Але це набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки. Путін слабший за США. Президент Сполучених Штатів Америки має силу, повноваження і зброю, і він може знизити ціну на енергоносії", - наголосив Зеленський.

Українського лідера запитали, чи зможе новообраний президент США Дональд Трамп вплинути на Путіна, щоб він припинив війну? Зеленський відповів ствердно, бо " він (Трамп - Ред.) набагато сильніший за Путіна", а "Сполучені Штати мають дуже великий вплив". Також, за словами Зеленського, "США сильніші, економіка, сильніша.

"Якщо вони (Штати - Ред.) будуть скорочувати (допомогу - Ред.), я думаю, ми програємо. Звичайно, все одно ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати. Думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Якщо таким буде американський вибір, то ми вирішуватимемо, що нам робити", - заявив Зеленський.