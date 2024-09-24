Зеленський назвав, що може прискорити завершення війни вже наступного року

Президент переконаний, що його "план перемоги" допоможе на практиці примусити РФ до миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії наступного року. "План перемоги" допоможе на практиці примусити Росію до миру.

Про це глава держави написав у Мережі після зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США.

Зеленський повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США, і поінформував її про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік, про те, до чого готується Росія.

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"Зараз, наприкінці року, ми маємо реальну можливість зміцнити співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Наш План перемоги допоможе на практиці примусити Росію до миру", – наголосив президент.

Він зазначив, що американське лідерство відіграє критично важливу роль у захисті свободи в усьому світі. Зеленський подякував Конгресу, обом партіям і палатам за непохитну відданість цій справі.

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустрічі у Вашингтоні, де представить "план перемоги" президенту США Джо Байдену та обом кандидатам у президенти.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США / Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу ABC News Зеленський сказав, що війна з Росією "ближча до завершення", ніж багато хто думає. Він наголосив, що партнери мають активніше підтримувати українську армію.

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