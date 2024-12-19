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Зеленський назвав, що стане справжніми гарантіями безпеки для України

Зеленський назвав, що стане справжніми гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі / Фото: Associated Press

За словами президента, поки що на зустрічах у Брюсселі не було ухвалено жодних рішень про гарантії безпеки для України.

Справжньою гарантією безпеки для України стане членство в НАТО. Однак на цьому шляху держава прагне мати й інші гарантії безпеки – і від ЄС, і від США 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Брюсселі 19 грудня.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави сказав, що Україні не буде достатньо гарантій безпеки лише з боку Європи.  

"Я вважаю, що європейський гарантій буде недостатньо Україні. І це неможливо буде обговорювати тільки з європейськими лідерами. Тому що для нас справжні гарантії, у будь-якому випадку, – сьогоднішні або майбутні, – це НАТО. І НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", – висловився Зеленський.

Він акцентував, що "на шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки якісь, поки ще ми не в НАТО".

"І ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і зі США, і з Європою. Це не значить, що між ними має бути якесь непорозуміння", – заважив президент.

Він також сказав, що для України дуже важливо піднімати ці питання – питання контингенту, зброї, ППО, далекобійності тощо. 

"Є речі, які треба піднімати з Європою. Є речі, які треба піднімати зі США. Але все одно всі ці гарантії будуть загальними, бо це є наші головні союзники", – зазначив глава держави. 

Він повідомив, що обговорював ці речі на зустрічі з лідерами у Брюсселі 18 грудня.

"Ми обговорюємо і поки що ніякі рішення не можуть бути прийняті, тому що для нас дуже важливі, передусім, США і Європейський Союз", – сказав Зеленський.

На уточнювальне запитання журналіста він відповів, що наразі не було ухвалено жодних рішень про гарантії безпеки.

Нагадаємо, 18 грудня у Брюсселі Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Головними темами розмови стали зміцнення ППО "та надійність миру, який ми всі разом наближаємо".

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