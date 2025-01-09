Зеленський назвав ситуацію, яка демонструє слабкість "фюрера" Путіна

Співпраця агресорки Росії та Північної Кореї демонструє слабкість російського "фюрера" Володимира Путіна. Крім того, Пхеньян вивчає сучасну війну на прикладі РФ.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю. Ось для чого санкції. Я прошу всіх наших партнерів - особливо США та ЄС - посилити жар в енергетичному секторі Росії", - сказав український лідер.

Президент наголосив, що російський і північнокорейський режими "не цінують свій народ, вони його втрачають"

"Але Пхеньян отримує дешевий досвід для реекспорту війни, можливо, там, в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Зеленський.