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Зеленський назвав термін, коли може закінчитися війна

Зеленський назвав термін, коли може закінчитися війна

Володимир Зеленський.

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Вже цього року розпочата Російською Федерацією війна в Україні може закінчитися. Втім, умовою для цього є гарантії безпеки для нашої країни.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром, але мають бути гарантії безпеки для України, інакше Путін прийде знову з війною. Це його сутність", - наголосив глава держави. 

За його словами, Київ розглядає повне припинення вогню - як один з початкових кроків до миру.

"Цього року вже 25 років влади Путіна. Фактично він щороку десь воював і руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього", - сказав Зеленський. 

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