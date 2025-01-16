Зеленський назвав умови для успіху на переговорах з Росією

Україна має повне моральне право використати заморожені російські активи для свого посилення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильну позицію України на переговорах із Росією забезпечить посилення зброєю на полі бою та запрошення до ЄС і НАТО як гарантії безпеки.
Про це він говорив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Президент Зеленський зазначив, що усі подробиці були викладені в плані перемоги України, представленому минулого року.
“Там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, а не зменшення її, як цього хоче ворог. Далі, що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад”, - нагадав український лідер.
Також він зазначив, що у плані перемоги є пункт про пакет далекобійної зброї, яка необхідна для сильної позиції України під час переговорів.
Окрім цього, президент Зеленський вкотре наголосив на важливості таких гарантій безпеки для України як вступ в ЄС і НАТО.
“Якщо не сьогодні, то хочеться знати коли. І чи це [запрошення в ЄС і НАТО] буде. Це конкретні речі. Навіть, коли ти знаєш, коли у тебе є запрошення, або коли ти знаєш конкретні дати – це сильна позиція у переговорах з Росією", – зазначив він.
Також український президент додав, що Україна має повне моральне право використати заморожені російські активи для свого посилення.
“50 мільярдів буде надходити, але “буде”. Вони ще не прийшли. А що з іншими 250 мільярдами, які б нам зараз допомогли?” – зауважив він, натякнувши на те, що загальна сума заморожених активів РФ становить 300 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський запевнив, що Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, цінуючи довіру своїх західних партнерів. Крім того, жодних переговорів з росіянами без участі України не може бути.
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