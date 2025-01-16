Зеленський назвав умови для успіху на переговорах з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильну позицію України на переговорах із Росією забезпечить посилення зброєю на полі бою та запрошення до ЄС і НАТО як гарантії безпеки.

Про це він говорив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент Зеленський зазначив, що усі подробиці були викладені в плані перемоги України, представленому минулого року.

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“Там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, а не зменшення її, як цього хоче ворог. Далі, що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад”, - нагадав український лідер.

Також він зазначив, що у плані перемоги є пункт про пакет далекобійної зброї, яка необхідна для сильної позиції України під час переговорів.

Окрім цього, президент Зеленський вкотре наголосив на важливості таких гарантій безпеки для України як вступ в ЄС і НАТО.

“Якщо не сьогодні, то хочеться знати коли. І чи це [запрошення в ЄС і НАТО] буде. Це конкретні речі. Навіть, коли ти знаєш, коли у тебе є запрошення, або коли ти знаєш конкретні дати – це сильна позиція у переговорах з Росією", – зазначив він.

Також український президент додав, що Україна має повне моральне право використати заморожені російські активи для свого посилення.

“50 мільярдів буде надходити, але “буде”. Вони ще не прийшли. А що з іншими 250 мільярдами, які б нам зараз допомогли?” – зауважив він, натякнувши на те, що загальна сума заморожених активів РФ становить 300 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запевнив, що Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, цінуючи довіру своїх західних партнерів. Крім того, жодних переговорів з росіянами без участі України не може бути.

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