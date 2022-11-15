Зеленський назвав умови миру з агресоркою Росією: пропозиції президента

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.

Про це повідомили у Telegram-каналі президента.

"Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир", - наголосив глава держави.

Саме тому на саміті "Великої двадцятки" президент представив світу пропозиції "конкретних і чесних рішень". "Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із нами", - висловився Зеленський.

Пропозиції України:

1. Радіаційна та ядерна безпека

РФ повинна вивести із Запорізької АЕС війська, а станцію слід передатипід контроль МАГАТЕ та українському персоналі. Київ запропонував МАГАТЕ направити місії на всі українські атомні станції.

"На очах у всього світу Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо, на територію ЄС. Можливо, в Туреччину. Можливо, на Близький Схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію", - наголосив президент.

2. Продовольча безпека

Президент наголосив на безстроковому подовженні зернової ініціативи та розширення на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області. За його словами, від липня вдалося експортувати понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом.

"Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства. І хай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше", - заявив Зеленський.

3. Енергетична безпека

Ударами російських ракет та іранських дронів зруйновано близько 40% енергоінфраструктури України. Зеленський запропонувава направити місію експертів ООН на об’єкти критичної інфраструктури для оцінки руйнувань і потреб у відновленні.

"Маємо зробити й фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя. Треба запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси", - запропонував президент.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих

Глава держави наголосив на звільненні українських полонених військових, депортованих дітей, яких 11 тис., та дорослих, а також політиних в'язнів.

"Ми не можемо чекати. Тож, маємо обʼєднатися заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених - "всіх на всіх". А також заради звільнення всіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію", - зауважив Зеленський.

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Президент наголошує, що не має бути будь-яких компромісів з агресором.

"Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно", - додав він.

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій

"Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне й повне припинення бойових дій", - наглосив Володимир Зеленський.

7. Повернення справедливості

Зеленський наголошує, що за понад вісім місяців війни Росія вбила в Україні 430 дітей, а також залишила після тебе катівні та масові поховання вбитих людей.

"Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною. Відшкодування за рахунок російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість", - висловився президент.

8. Протидія екоциду

За словами Зеленського, в Україні майже 200 тис. гектарів землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися, десятки вугільних шахт затоплені, а мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Крім того, загинулр 6 млн свійських тварин та 50 тисяч дельфінів у Чорному морі.

"Минулого тижня на кліматичному саміті у Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни. Маємо це реалізувати", - зауважив глава держави.

9. Недопущення ескалації

Зеленський наголошує, що Україна повинна мати дієві гарантії безпеки. Київ підготував проєкт договору Kyiv Security Compact, який має бути підписаний.

"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась у «сірій зоні» – між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас?", - заявив президент.

10. Фіксація закінчення війни

Президент зауважує, що сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

"Я підкреслюю: кожен із цих викликів на шляху до миру не може забрати багато часу. Максимум місяць на один пункт. Для деяких достатньо днів", - каже Зеленський.

Президент наголосив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

"Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - заявив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом. Глава держави наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.

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