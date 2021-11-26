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Зеленський назвав умову, за якої готовий сісти за стіл перемовин зі старими політичними елітами

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Зеленський назвав умову, за якої готовий сісти за стіл перемовин зі старими політичними елітами

Фото: president.gov.ua

За словами очільника держави, це можливо, якщо з боку опонентів не буде шантажу.

Президент Володимир Зеленський назвав умову, за якої готовий сісти за стіл перемовин зі старими політичними елітами.

Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Заради стабільності України я готовий до розмови з будь-ким, але не через те, що це буде шантаж. Заради шантажу я не сідаю. Я і не сідаю з ними", - заявив Зеленський.

Онлайн-трансляцію пресмарафону дивіться на ТСН Live у Facebook та YouTube і підписуйтеся на наші сторінки.

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