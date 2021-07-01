Зеленський назвав умову, за якої готовий зустрітися з Путіним

Зеленський назвав умову, за якої готовий зустрітися з Путіним

У Зеленського в липні зустрічі з Меркель і Байденом.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним за умови, що того цікавить вирішення низки кризових питань у двосторонніх відносинах обох країн.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Так, Зеленський нагадав, що 12 липня він особисто зустрінеться з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. А наприкінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом.

"Я готовий зустрітися і з президентом Путіним - якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії. У будь-якому випадку, підготовка до цього непростого матчу триває", - висловився Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що в державі є дуже популярна фраза "нічого про Україну без України", і наголосив, що саме так і працює держава зараз.

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустрічі із Зеленським заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки "він (ред. - Зеленський) віддав свою країну під повне зовнішнє управління США, Німеччини та Франції".

А в Офісі президента вважають, що своєю заявою Путін все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

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