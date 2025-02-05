Зеленський назвав умову, за якої Путін би не напав на Україну

Президент Росії Володимир Путін не почав би повномасштабного вторгнення 2022 року, якби Україна не віддала ядерну зброю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю відомому британському журналістові Пірсу Моргану.

"Він (Путін - ред.) не вторгся б 2022 року, бо я впевнений, що він отримав би сигнали і не намагався б дійти до ядерної війни, тому що це знищило б весь світ. Він злякався би цього, злякався би свого суспільства, вони б все зрозуміли - всі ризики, які несе наша ядерна зброя, яку ми проміняли на ніщо”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна відмовилася від ядерної зброї після підписання в грудні 1994 року Будапештського меморандуму. Документ передбачав запевнення в територіальній цілісності України в обмін на відмову від ядерного озброєння. Документ підписали Росія, Україна, Велика Британія та США.

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