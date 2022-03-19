Зеленський назвав "єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок"

Президент України наголосив, що настав час зустрічатися з Путіним.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що "змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок".

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Про це Зеленський сказав у нічному відеозверненні 19 березня.

"Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися", - зазначив президент України.

Повний текст звернення президента України Володимира Зеленського вночі 19 березня:

Добрий вечір усім.

Зазвичай у такі дні ми говорили: прийшла весна.

А зараз говоримо: війна прийшла.

Але все одно ми точно всіх переможемо. Тому що ми – вільний народ вільної країни!

Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці.

Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики.

Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі.

Мета абсолютно зрозуміла – щоб людський чинник не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані й нашими депутатами. Я наголошую: це рішення, яке необхідне для оборони, для підтримання нормального життя у період воєнного стану.

І я хочу порадити окремим депутатам не спекулювати із цим питанням. Це – для нашої держави. А не для влади чи опозиції. Ми всі повинні працювати в єдності на нашу Україну, на наших людей. Піаритися будете після перемоги.

Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений дому через війну. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя.

Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент не менш важливий. Це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом розʼяснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.

Створений координаційний штаб, який регулюватиме всі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулася нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.

Доручив також урядовцям спільно з Міжнародним Червоним Хрестом забезпечити допомогу тим нашим громадянам, які опинилися за кордоном після 24 лютого й потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій.

Сьогодні в Україні працювали сім гуманітарних коридорів. Шість – у Сумській області, один – на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти понад 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано понад 180 тисяч українців. Доставлені сотні тонн найнеобхідніших продуктів.

Але окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточені міста. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ – зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на «аргумент» для українців співпрацювати з окупантами.

Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати. 100%. Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений. І отримає примусовий квиток в один кінець у Гаагу. У місто, де розташований Міжнародний кримінальний суд.

З-під завалів зруйнованого окупантами в Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже понад 130 – на поверхні. Є тяжко поранені. Але станом на цей час немає інформації про загиблих.

Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських Збройних Сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках.

Важкі бої в Харківській області – особливо важкі під Ізюмом. Російські війська кинули туди вже навіть людей із навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою.

Київська область, Сумщина, Чернігівщина, на півдні нашої держави – армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України. Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з «Градів», «Ураганів». Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков.

Але ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави. Призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди.

Тому переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування –це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення.

І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.

Сьогодні у Москві прозвучало багато слів у звʼязку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні.

Приблизно таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть, що на тому стадіоні у Москві – 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення.

Ось така ціна війни. Трохи більше ніж за три тижні. Війну треба закінчувати.

Пропозиції України – на столі.

Найближчими днями продовжу звертатися до народів світу із закликом до миру для України. Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави.

Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України.

Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.

36-та окрема бригада морської піхоти.

501-й окремий батальйон морської піхоти.

1-й окремий батальйон морської піхоти.

12-та бригада Національної гвардії.

Та окремий загін спеціального призначення «Азов».

Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає України.

Також за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України вирішив присвоїти звання Героя України:

Полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Та майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов». За мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя.

Слава усім нашим героям!

Слава Україні!

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