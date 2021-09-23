Зеленський назвав "єдиний шлях" для олігархів після ухвалення законопроєкту Радою

Зеленський заявив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, ухвалений Верховною Радою законопроєкт №5599, більш відомий як закон про олігархів. За словами глави держави, цей закон дає Україні історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів. Держава не мала права це ігнорувати – ніколи. Ні у 2000-х роках, ні у 2010-х роках, ні тим більше зараз", - написав Зеленський .

Також президент зауважив, що цей документ не подобається багатьом політикам. І уточнив, що попри тиск на депутатів, інтриги і навіть шантаж, закон ухвалено. Зеленський також подякував нардепам, які підтримали цей закон.

"Завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою... Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом", - підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, як держава планує боротися з олігархами.

Детально, кого назвуть олігархами і як боротимуться з ними, читайте тут.

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