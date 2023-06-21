Зеленський назвав єдину умову для переговорів з Кремлем

Український президент Володимир Зеленський заявив, що єдина умова для переговорів із Кремлем - це повне звільнення від окупантів тимчасово захоплених територій.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для BBC.

Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на замороження війни з Російcькою Федерацією.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт. Тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - зауважив глава держави.

Відповідаючи на запитання щодо заключної стадії війни, глава держави зауважив, що Україні необхідні перемоги на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів із Кремлем, "хто б не був президентом у Росії", якщо ворог залишиться на нашій території.

Переговори Києва і Москви

Український лідер неодноразово заявляв, що він не має наміру вести переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Зеленський наголошує, що війна закінчиться не за рахунок України.

Тим часом у Кремлі твердять, що нібито Путін готовий до будь-яких контактів, аби досягти необхідних для Росії цілей, щоб уникнути продовження війни проти України.

До переговорів закликають різні політичні лідери. Зокрема, так звана "миротворча місія" делегації країн Африки, які днями відвідували Київ та РФ. Вони наголошують, що "цей конфлікт має бути врегульований шляхом переговорів і дипломатичними засобами".

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