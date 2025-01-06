Зеленський назвав загрозливі плани Путіна щодо Молдови

За словами президента, Путін робитиме усе для повернення впливу там, де був вплив СРСР.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін розвертатиме Молдову від Європи.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

За словами Зеленського, Путін боротиметься за контроль над парламентом Молдови.

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"Він зараз буде боротися за парламент Молдови. Це другий його крок. Ви побачите у квітні, що станеться. Він почне розвертати Молдову від Європи, хоча вони туди й хочуть. Йому однаково", – висловився український президент.

Він додав, що російський диктатор робитиме усе, аби повернути собі вплив там, де був вплив Радянського Союзу.

До слова, у грудні 2024 року парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, в якій вказав Росію основним фактором загрози.

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