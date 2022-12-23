Зеленський назвав завдання дипломатів на 2023 рік: "У нас із вами немає права на вихідні"

Президент Володимир Зеленський 23 грудня назвав головні завдання українських дипломатів на 2023 рік, серед яких, зокрема, переговори про вступ України до ЄС та підготовка до запланованого саміту НАТО.

Про це глава держави заявив під час виступу на конференції послів України.

Звертаючись до дипломатів, Зеленський наголосив, що треба 24 години на добу та 365 днів на рік бути з Україною, і такий настрій "має визначати вашу роботу".

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"У нас із вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. (…) Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватися зі світом якісніше, постійно, на іншому рівні, ніж узагалі будь-хто інший у цьому світі", – заявив президент.

Він також розповів, що треба робити все можливе й неможливе, формально й неформально, особисто й спрямовуючи сили сформованих команд, щоб зміцнити захист держави, гарантувати безпеку громадянам і прискорити перемогу. Глава держави зазначив, що за цими критеріями оцінюватиме ефективність роботи кожного з послів.

Зеленський перелічив завдання на наступний рік:

Початок переговорів про вступ України до ЄС.

Підготовка до запланованого саміту НАТО й забезпечення конкретних результатів цього саміту для України.

Задоволення оновлених оборонних та безпекових потреби для армії.

Робота над Fast Recovery Plan задля відновлення енергетики та загалом України.

Санкції проти Росії: необхідно забезпечити нові сильні санкційні пакети.

Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців.

Пошук та допомога у блокуванні активів РФ, які пов’язані не лише з державними представниками, але й з бізнесом держави, який підтримує війну. Всі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України.

"І обовʼязково підтримуйте наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше. Їм дуже складно. Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в державу і щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені", – закликав президент.

Він також закликав дипломатів в усьому брати за приклад роботу щодо "Петріотів", "Насамсів", "Айріс-Т", "Кроталь".

"Нам говорили, що це неможливо. Все це неможливо. Тепер усе це є. Дипломатія – це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть "ні", має стати конкретним результатом для нас усіх", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що команда Зеленського готує мирний план для закінчення війни, який можуть представити ближче до річниці вторгнення РФ – у лютому 2023 року.

Зауважимо, ще в середині листопада на саміті G0 Зеленський назвав умови миру з Росією, згідно з якими країна-агресорка повинна припинити бойові дії, вивести з України всі свої війська. Серед пропозицій президента також: радіаційна, ядерна, продовольча, енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності та світового порядку; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації.

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