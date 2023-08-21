Зеленський назвав зброю, якої бояться росіяни

Глава держави подякував Данії за зброю і техніку, яка "служить свободі просто зараз для того, щоб захистити життя людей".

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі сусіди Росії опиняться під загрозою, якщо Україна не вистоїть, а також назвав зброю, якої бояться окупанти.

Про це глава держави сказав під час свого виступу перед членами Фолькетингу – парламенту Данії.

Зеленський попередив, що після України російські війська планують понести страждання далі до Європи.

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"Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", – попередив український лідер.

Водночас він висловив переконання, що Україна таки вистоїть, і зазначив: "Я прагну, щоб ви це почули, побачили та відчули".

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Якої зброї бояться російські війська

Зеленський подякував Данії від усіх українців за солідарність та всю допомогу, надану державі.

"Дякую за "Гарпуни", росіяни їх бояться. Дякую за "Цезарі", "Леопарди", "Бредлі", дрони. Так, вони бояться дронів. І дякую вам за машини для розмінування. Все це служить свободі просто зараз для того, щоб захистити життя людей", – розповів президент України.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський відвідав у Данії авіабазу, де українські пілоти навчаються на винищувачах F-16. Того ж дня прем'єрка країни Метте Фредеріксен заявила про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16.

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