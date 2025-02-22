Чи готовий Зеленський підписати угоду про корисні копалини: джерела Sky News повідомило деталі

За даними джерела, угода містить лише односторонні зобов’язання з боку України.

Президент України Володимир Зеленський не готовий підписати угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела.

За даними джерела, головна причина – угода містить лише односторонні зобов’язання з боку України.

Лідер США домагався від України згоди на доступ до природних ресурсів країни в обмін на зброю.

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Українське джерело повідомило: "Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проекту президент не готовий його прийняти. Сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді, а містять лише односторонні зобов’язання України".

Зауважимо, що адміністрація Дональда Трампа висунула Києву умови щодо розробки корисних копалин, які зазвичай застосовують до країн, що програли війну. Володимир Зеленський відхилив пропозицію Вашингтона через відсутність чітких гарантій безпеки з боку Штатів.

Як повідомляло видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, вже 22 лютого президент України Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами Америки.

Водночас джерела Reuters повідомляють, якщо Київ не погодиться на умови США щодо угоди про корисні копалини, то Штати можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Мелінда Харінг сказала, що Starlink необхідний для роботи України з безпілотниками, ключовою складовою її військової стратегії.

"Втрата Starlink змінить правила гри", – сказала Харінг. Вона наголосила, що Україна тепер перебуває в паритеті 1:1 з Росією з погляду використання безпілотників і артилерійських снарядів. Київ володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських безпілотників і безпілотників-розвідників і закінчуючи безпілотними літальними апаратами великої дальності.

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