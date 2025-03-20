Зеленський не відкидає зустрічі з представниками Росії: що для цього потрібно

Зустріч із представниками Російської Федерації можлива, якщо будуть напрацьовані варіанти, які можуть наблизити закінчення війни.

Про це заявив на брифінгу в середу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський.

"Знаєте, це не велика проблема, був би результат. Я вважаю, що якщо сторони напрацюють технічні рішення, якщо буде політична воля передусім з боку русскіх, тому що вони не хочуть закінчувати війну, не є проблема зустрічі", - наголосив він.

При цьому президент Зеленський додав, що ця зустріч не для "задоволення", а цілком прагматичне питання.

"Якщо є напрацьовані варіанти, які можуть нас наблизити до закінчення війни, будемо рухатись і тільки вперед, без будь-яких пауз, без будь-яких сантиментів. Так, абсолютно впевнено", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у середу, 19 березня.

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