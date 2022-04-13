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Зеленський: Немає у світі стільки "інсценувальників", скільки в російській армії є вбивць

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Зеленський: Немає у світі стільки "інсценувальників", скільки в російській армії є вбивць

Офіс Президента України

Відповідальність за воєнні злочини неминуча.

Пролунало з Росії, що масові вбивства, скоєні російськими військовими в Бучі, це нібито "інсценування". 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному нічному зверненні до українського народу у ніч проти 13 квітня 2022 року. 

"Чомусь не прокоментували ще масові вбивства в Бородянці, Гостомелі, Макарові, в містах і селах Чернігівської, Харківської областей, на Донбасі. Немає у світі стільки «інсценувальників», скільки в російській армії є вбивць", - зауважив він. 

"Відповідальність за воєнні злочини неминуча", - резюмував лідер української нації Зеленський. 

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