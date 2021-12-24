Зеленський несподівано скликає засідання РНБО: коли відбудеться

Засідання відбудеться наступного тижня у середу.

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони не на п'ятницю, як зазвичай, а на середу.

Про це повідомили в апараті РНБО.

Президент Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення засідання після його сьогоднішньої доповіді. Відповідно до доручення, засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться наступного тижня, 29 грудня.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йдеться у повідомленні РНБО.

Які питання будуть розглядатися на засідання РНБО - наразі невідомо. Також не повідомляється про час проведення засідання.

Як повідомляли раніше, Данілов розповів про кількість російських військових біля українського кордону.

Читайте також: