Зеленський несподівано скликає засідання РНБО: коли відбудеться

Засідання відбудеться наступного тижня у середу.
Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони не на п'ятницю, як зазвичай, а на середу.
Про це повідомили в апараті РНБО.
Президент Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення засідання після його сьогоднішньої доповіді. Відповідно до доручення, засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться наступного тижня, 29 грудня.
"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йдеться у повідомленні РНБО.
Які питання будуть розглядатися на засідання РНБО - наразі невідомо. Також не повідомляється про час проведення засідання.
Як повідомляли раніше, Данілов розповів про кількість російських військових біля українського кордону.
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