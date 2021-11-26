Зеленський: Ні про який путч мови не може бути, наша армія – не путчисти

Зеленський: Ні про який путч мови не може бути, наша армія – не путчисти

Президент наголосив, що українська армія - з народом.

Президент України Володимир Зеленський пояснив свій вислів щодо можливого держперевороту.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"У нас серйозна армія. Я поважаю армію. Я знаю, що вони мене поважають. Вони захищають нашу державу і точно не займаються ніякими путчами і цими дрібницями. Я сказав, що є інформація від агентури, навіть є аудіозапис, де обговорювалося це питання (держперевороту – Ред.), затягування цієї людини, про яку я сказав, в цю ситуацію. Затягування мається на увазі перш за все підтримки фінансової. Тут все зрозуміло. До путчу це не має ніякого відношення", - зазначив він.

За словами президента українська армія – не путчисти. Тому що армія - з народом.

"А те, що розганяють деякі медіа, що "люди завтра вийдуть", "ми будемо тут стояти". З приводу чого стояти. Ніхто не зраджував державі. І тому підтримки цього у суспільсьтві немає. Якщо б вона була, повірте, путчів не було б. Я б пішов би, знаючи,що змінилося б відношення народу до мене. Це і є інформаційна війна. Ніякого путчу у нас не буде. А якщо комусь це дуже хочеться, то це помилка і буде останньою помилкою для цих людей у нашій державі", - резюмував він.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив про підготовку державного перевороту. З його слів, є агентурна інформація про те, що в Україні та Росії обговорюється участь у цьому перевороті олігарха Ріната Ахметова.

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