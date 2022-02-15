Зеленський обговорив безпекові виклики у Європі з прем’єр-міністром Італії

Так, зокрема йшлося і про активізацію роботи всіх переговорних форматів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі.
Про це Зеленський написав у своєму Twitter сьогодні, 15 лютого.
Так, зокрема президент України зазначив, що обговорив з Драґі питання безпеки та активізацію роботи всіх переговорних форматів.
"Обговорили з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі безпекові виклики, які стоять сьогодні перед Україною та Європою. Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу. Ціную підтримку України з боку Італії!" — написав Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці минулого року прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що Європейський Союз наразі не має можливостей для введення санкцій проти РФ в енергетичній сфері.
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