Зеленський обговорив безпекові виклики у Європі з прем’єр-міністром Італії

Зеленський обговорив безпекові виклики у Європі з прем’єр-міністром Італії

Так, зокрема йшлося і про активізацію роботи всіх переговорних форматів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав розмову з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter сьогодні, 15 лютого.

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Так, зокрема президент України зазначив, що обговорив з Драґі питання безпеки та активізацію роботи всіх переговорних форматів.

"Обговорили з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі безпекові виклики, які стоять сьогодні перед Україною та Європою. Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу. Ціную підтримку України з боку Італії!" — написав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що Європейський Союз наразі не має можливостей для введення санкцій проти РФ в енергетичній сфері.

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