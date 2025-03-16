Зеленський обговорив із новим прем’єром Канади санкції проти Росії та військову співпрацю

За словами Зеленського, прем’єр Канади підтримує посилення санкцій проти Москви, зокрема щодо "тіньового флоту" та банківського сектора.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Канади Марком Карні, обговоривши ключові питання двосторонньої співпраці та міжнародного тиску на Росію.

Про це він повідомив в Telegram.

"Дуже хороша, предметна розмова на багато важливих тем", – зазначив Зеленський.

Президент привітав Карні зі вступом на посаду та подякував Канаді за підтримку України, зокрема за оборонні пакети та допомогу в енергетичному секторі.

Окрему увагу було приділено питанням санкційного тиску на Росію. За словами Зеленського, прем’єр Канади підтримує посилення санкцій проти Москви, зокрема щодо "тіньового флоту" та банківського сектора.

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"Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру", – наголосив президент.

Лідери також обговорили гарантії безпеки для України, відновлення країни та економічну підтримку після завершення війни.

Ще однією темою розмови стало головування Канади у G7. Зеленський зазначив, що Україна готова до співпраці на всіх рівнях для посилення взаємодії з союзниками.

Окремо обговорювалася можливість розширення військово-промислової співпраці між Україною та Канадою.

"Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва", – заявив Зеленський.

Раніше Марк Карні заявив, що Росія має погодитися на припинення вогню проти України.