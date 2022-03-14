Зеленський обговорив наступні кроки щодо протидії російській агресії з лідерами трьох країн

Президент України поспілкувався з президентом Польщі і прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу.
Президент України Володимир Зеленський продовжив перемовини із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу щодо протидії російській агресії.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
Продовжив перемовини з Президентом @AndrzejDuda, Прем'єр-міністром @Xavier_Bettel та Прем'єр-міністром @naftalibennett. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів – на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022
Продовжив перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів – на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - написав він.
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