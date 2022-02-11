Зеленський обговорив з Дудою створення альянсу з Британією

Зеленський обговорив з Дудою створення альянсу з Британією

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Основними темами переговорів були питання безпеки та ситуація щодо конфлікту України та РФ.

Про це повідомляють прес-служби очільників обох держав.

Зеленський подякував за підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.

Також президент України наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ у мирному врегулюванні на Донбасі та регіональній безпеці Європи.

Офіс Президента України

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія. Президенти обмінялися інформацією про останні політичні події, зокрема – про саміт Веймарського трикутника (Польща, Німеччина та Франція — Ред.) в Берліні та про зустрічі, які відбулися останніми днями в Києві, Пекіні та Брюсселі.

Також вони звернули увагу на шляхи реалізації вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень. Дуда подякував українській стороні за конструктивний підхід до вирішення інфраструктурних проблем.

prezydent.pl

Нагадаємо, що до Польщі за день прибуло шість літаків із американськими десантниками.

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