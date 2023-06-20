Зеленський обговорив з очільниками урядів Нідерландів та Данії ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії – Метте Фредеріксен.

Про це йдеться у дописі у сервісі мікроблогів Twitter.

Він поінформував їх про актуальну ситуацію на полі бою. Також розповів про результати візиту лідерів африканських країн до Києва. Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації формули миру із десяти кроків.

Також читайте Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали

Також напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21–22 червня обговорили з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України та перспективи схвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

«Очікуємо на оприлюднення цього тижня проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії», - зауважив глава української держави.

Нагадаємо, 14 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником британського прем’єра з питань нацбезпеки Тімоті Барроу, якому розповів про ситуацію на полі бою, про потреби українського війська в техніці, озброєнні та боєприпасах у контексті підготування чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте також:

Зеленський: жодного "Петріота" не знищено - військові рухаються