Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю антисемітські висловлювання Лаврова

Український президент розповів про свою діяльність на міжнародній політичній арені в середу, 4 травня.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом, під час якої засудив обурливі заяви очільника російського МЗС Сергій Лаврова про “антисемітизм євреїв”.

Про це він повідомив у традиційному зверненні проти ночі 5 травня.

Зеленський привітав ізраїльського прем’єра з Днем незалежності, а також обговорив ситуацію на сході нашої держави, особливо в Маріуполі.

“Також обговорили скандальні й абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ”, - зауважив президент.

Окрім того, український президент провів переговори із премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, домовляючись про наступні дипломатичні кроки, які потрібні заради миру, та про те, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців. “Кожного російського військового і кожного командира, які вбивали, катували і знущались над нашими людьми”, - наголосив Зеленський.

Цього ж дня президент України звернувся до народу Данії з нагоди Дня звільнення цієї країни від нацизму.

“Щороку у травні всі європейці, всі порядні люди на землі згадують цей подвиг. Перемогу над найстрашнішим злом в історії людства. Перемогу у війні проти нацизму. Але згадувати – означає не просто памʼятати. Це означає памʼятати і реально старатись не допускати ніколи знову того, що несли Європі нацисти”, - зауважив Зеленський.

За словами президента, тепер саме українці разом з партнерами із антивоєнної коаліції стримують тих, хто “точно забув, чому люди раділи в 1945-му”. “Якби в Росії дійсно всі памʼятали б, ця війна зараз просто не почалась би”, - наголосив він.

Завершився другий етап евакуації з Маріуполя - звернення Зеленського за 5 травня

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