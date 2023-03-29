Зеленський обговорив з премʼєркою Італії шляхи до миру та співпрацю країн

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Лідери країн обговорили двосторонні та міжнародні ініціативи.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

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У повідомленні вказується, що український президент та італійська премʼєрка обговорили шляхи до встановлення миру в Україні, зокрема виведення військ російських загарбників.

"Провів продуктивну розмову з Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Говорили про наші двосторонні та міжнародні ініціативи. Шлях до миру в Україні – повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент подякував італійським друзям України за їх підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відповіла на заклик депутатки від партії "Рух п’яти зірок" (М5S) про припинення постачання зброї Україні та початок так званих "переговорів" із Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. За словами глави держави, він не контактував з китайським лідером від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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